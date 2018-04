Man monteert vrouwengezichten op naakten

Een onbekende heeft gezichten van tientallen vrouwen uit het Duitse Remscheid in naaktfoto’s op internet gemonteerd. De politie in de stad in het westen van Duitsland kreeg sinds zondag 72 meldingen van vrouwen die hun eigen gezicht ontdekten boven naakte lichamen van anderen.

De dader had de vrouwen kennelijk ergens gefotografeerd en hun gezichten volgens de politie op een wat rommelige manier in andere afbeeldingen geplakt. De slachtoffers variëren in leeftijd van veertien tot 53 jaar. De foto’s staan op een bepaalde website. Het gaat volgens de politie niet om professionele afbeeldingen.

Er zijn geen concrete aanwijzingen naar de dader.