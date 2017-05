Man met zware wapens opgepakt in Trump Hotel

De Amerikaanse politie heeft woensdag een 43-jarige man gearresteerd in zijn kamer in het Trump Hotel in Washington, vlakbij het Witte Huis. De man had zware wapens en munitie in zijn auto, aldus Amerikaanse media.

De man die een kamer had in het luxe hotel, had zijn auto door personeel van het hotel laten parkeren. Agenten kregen daarna een tip dat er in de auto in het zicht een wapen lag.

De man is aangeklaagd voor wapenbezit zonder vergunning en voor illegaal bezit van munitie. Het is niet duidelijk of hij een aanslag overwoog. First lady Melania Trump en haar zoon Barron wonen in het gebouw, ook de president komt er regelmatig,