Man met ‘rijkeluisziekte’ vrijgekomen

Ethan Couch, die in de Amerikaanse staat Texas stomdronken vier mensen doodreed, is vrijgekomen. De rechtszaak van de Couch kreeg internationale aandacht toen een psycholoog de tiener omschreef als een slachtoffer van ‘affluenza’: hij was zo rijk en verwend dat hij de gevolgen van zijn daden niet kon overzien.

Couch kreeg destijds alleen een voorwaardelijke celstraf voor de dodelijke aanrijding in 2013. Hij belandde alsnog achter de tralies nadat een video was opgedoken waarin de tiener alcohol leek te drinken; iets wat hem streng was verboden. Daarop doken Couch en zijn moeder onder in Mexico, waar ze na enige tijd in de boeien werden geslagen en uitgeleverd aan de VS.

De inmiddels twintigjarige man kreeg vervolgens een celstraf opgelegd van 720 dagen omdat hij de voorwaarden had geschonden van zijn vrijlating. Hij kwam maandag onder grote belangstelling weer op vrije voeten, berichten Amerikaanse media. Zijn vrijlating is wel aan voorwaarden gebonden: zo moet hij ’s nachts thuisblijven en wordt hij gecontroleerd op middelenmisbruik.