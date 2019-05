Man met buik vol cocaïne sterft in vliegtuig

Een Japanse man met een buik vol cocaïne is onderweg van Bogota naar Tokio overleden in het vliegtuig. Dat maakte noodgedwongen een tussenstop in Hermosillo, in het noorden van Mexico. Onderzoek wees volgens de autoriteiten uit dat de 42-jarige Aziaat 246 ‘bolletjes’ van 1 bij 2,5 centimeter had ingeslikt.

De drugssmokkelaar kwam uit Colombia en stapte in Mexico-Stad over op een vlucht naar Japan. Cabinepersoneel zag na enige tijd dat de passagier stuiptrekkingen kreeg. De gezagvoerder vroeg meteen toestemming te mogen landen op de dichtstbijzijnde luchthaven. Medische hulp kwam echter te laat. Als doodsoorzaak werd zwelling van de hersenen door een overdosis coke vastgesteld.