Man met bijl gedood door Duitse politie

Een man die een persoon bedreigde met een bijl in het Duitse Hoppstädten is doodgeschoten door de politie. De man had ook met de bijl op de auto van de bedreigde persoon geslagen.

Dat gebeurde bij een sportpark in Hoppstädten. Een speciaal politieteam ging geholpen door een helikopter op zoek naar de man. Een eerste zoekactie leverde niets op, maar een tip van een getuige leidde ertoe dat de politie de man op het spoor kwam. Vlakbij een tennisveld schoten agenten de man uiteindelijk dood.

In de Noord-Duitse plaats Lübeck schoot de politie een 52-jarige man dood. De politie kwam ter plekke na een melding van een vader die zich beklaagde over het verdachte gedrag van een man tegenover de jonge dochter van de getuige.

Toen de politie de verdachte gevonden had, kwam het tot een schotenwisseling. „De verdachte heeft op een agent geschoten”, aldus een politiewoordvoerder. Er zijn geen agenten gewond geraakt bij het schietincident. De verdachte werd wel geraakt en werd kort na de schietpartij dood gevonden nabij een park.