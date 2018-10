De politie in het Duitse Düsseldorf heeft een bijna twee meter lange wurgslang in beslag genomen die om de hals van een man hing. De man liep door het stationsgebouw van Düsseldorf, maar kon niet aantonen dat de boa constrictor van 1,80 meter van hem was. De brandweer heeft het dier zaterdag opgevangen. Zondag heeft een dierenpark in Brüggen zich over de slang ontfermd.