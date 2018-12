Een met een mes bewapende man heeft dinsdag in de stad Longyan in het zuidoosten van China een bus gekaapt en is daarna op het verkeer ingereden. Vijf mensen kwamen om het leven en 21 anderen raakten gewond. Dat meldt de nieuwssite China Daily.

De politie heeft de man opgepakt. Volgens de lokale autoriteiten is een van de dodelijke slachtoffers een politieagent.