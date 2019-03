Man in Tsjechië door eigen leeuw gedood

Een 34-jarige man in Tsjechië is door zijn eigen leeuw gedood. Hij hield het dier samen met een (drachtige) leeuwin in een kooi bij zijn huis in het dorp Zdechov, in het oosten van het land. Speciale eenheden van de politie schoten beide dieren dood om bij de man te komen.

De leeuw was overigens geen onbekende in Tsjechië. Vorig jaar viel het dier tijdens een wandeling met zijn baas een fietser aan, wat tot de nodige publiciteit leidde. De fietser overleefde het.

Het houden van wilde dieren is in Tsjechië niet ongewoon. Volgens cijfers van het ministerie van Milieu worden in het land zeker 44 leeuwen, 98 luipaarden, 49 poema’s, 20 tijgers en 15 ocelotten (ook een katachtige) in privé-dierentuinen gehouden.