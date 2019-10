Man in Parijs beroofd van peperduur horloge

Een Japanse man die dinsdag buiten het hotel in Parijs waar hij verbleef even een sigaretje rookte, is beroofd van zijn horloge van 770.000 euro. Het 30-jarige slachtoffer werd bij het luxueuze Hotel Napoleon, dat bij de Arc de Triomphe zit, benaderd door iemand die om een sigaret vroeg. De dief griste vervolgens het horloge van de man zijn pols en rende weg. Het gaat om een Richard Mille Tourbillon Diamond Twister, die is ingelegd met diamanten.

De politie laat weten dat de dader nog niet is gepakt, maar dat hij wel zijn telefoon liet vallen tijdens zijn vluchtpoging. Deze is overgedragen aan een politieafdeling die onderzoek doet naar grote overvallen en de georganiseerde misdaad.

Een horloge van Richard Mille valt doorgaans op, ook bij dieven. Het is volgens de Franse krant Le Parisien dit jaar al vier keer eerder dat in Parijs een dergelijk horloge werd gestolen. Alle horloges hadden een waarde van minstens 100.000 euro.