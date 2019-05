Man in Florida geëxecuteerd om acht moorden

De 65-jarige Amerikaan Bobby Joe Long is in de staatsgevangenis van Florida ter dood gebracht. Hij werd in 1985 ter dood veroordeeld voor de ontvoeren, verkrachten en vermoorden van zeker acht vrouwen een jaar eerder.

Een woordvoerder van het ministerie van het Gevangeniswezen bevestigde de executie van Long. Dat ging door middel van een injectie met een dodelijk gif. De executie werd de afgelopen decennia meerdere malen uitgesteld, maar werd vorige maand definitief bekrachtigd door Florida’s gouverneur Ron DeSantis.

Enkele uren voor de uitvoering van de straf verwierp het Amerikaans hooggerechtshof nog een laatste beroep van Long.

Long stond te boek als een van de beruchtste seriemoordenaars in de Amerikaanse staat. Hij werd ook nog veroordeeld tot 28 levenslange gevangenisstraffen wegens het verkrachten van tientallen vrouwen.