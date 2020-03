Een 66-jarige man is in Duitsland tot levenslang veroordeeld voor een moord 25 jaar geleden. Hij probeerde in 1995 een 24-jarige vrouw te verkrachten. Om dat de verdoezelen vermoordde hij haar daarna.

In 2018 openden onderzoekers van de politie de zaak opnieuw nadat met nieuwe technieken DNA-sporen op de kleding van de vrouw waren ontdekt. Tijdens de rechtszaak had de man verklaard dat de vrouw alleen bij hem op schoot had gezeten. Zijn advocaat had om vrijspraak gevraagd.