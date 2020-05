Man in Duitsland trekt wapen vanwege harde muziek

Een 56-jarige man heeft in het Duitse Falkensee bij Berlijn het vuur geopend op een groep mensen omdat hij last had van hun harde muziek. Een 27-jarige man raakte lichtgewond aan zijn hand. De schutter werd kort daarna aangehouden.

De man was bij een meer bij de plaats agressief geworden omdat hij zich stoorde aan de luide muziek van de groep. Op een gegeven moment had hij een wapen gepakt en op de groep geschoten. Vervolgens ging hij er in zijn auto vandoor. Hij werd later in Berlijn aangehouden waar de politie ook het wapen vond.

Justitie behandelt de zaak als poging tot moord.