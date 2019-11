Man in Duitsland gepakt om ontvoering vrouwen

De Duitse politie heeft vrijdag een 43-jarige man opgepakt vanwege de ontvoering van twee jonge vrouwen. Dat maakte de politie maandag bekend.

Op 12 oktober vond een voorbijganger een 20-jarige studente in de bosjes langs een landweg in Mönkhagen, vlak bij Lübeck. De vrouw was vastgebonden en gekneveld. De avond ervoor was het slachtoffer aanwezig op een studentenfeest in Lübeck.

De opgepakte verdachte is vermoedelijk ook betrokken bij de ontvoering van een ander slachtoffer. Op 26 september kon een 25-jarige vrouw uit Lübeck zichzelf bevrijden en sloeg vervolgens op de vlucht.