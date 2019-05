Man giet zuur over zichzelf na veroordeling

Een man heeft een giftige stof over zichzelf gegoten in een rechtbank in Londen. Dat gebeurde nadat hij tot ruim twee jaar cel was veroordeeld in een fraudezaak, bericht de BBC woensdag.

De man, de 54-jarige Marc Marshall, begon te gillen nadat de rechter uitspraak had gedaan. „Het leek alsof hij lijm op zijn huid had”, zei een getuige. Die vertelde ook dat Marshall lijkbleek werd en naar zuur rook. Medewerkers van de rechtbank goten water over hem heen om de stof te verdunnen.

Marshall raakte ernstig gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De autoriteiten hebben nog niet bekendgemaakt hoe de man de onbekende vloeistof naar binnen heeft gesmokkeld, maar hij had kennelijk een metalen waterfles bij zich. Daar lijkt hij ook uit te hebben gedronken.

De vervolging van de man had eerder ook al vertraging opgelopen. Hij had zichzelf volgens de BBC in zijn nek gestoken bij zijn arrestatie in 2016. Door het incident van maandag raakte ook een vrouwelijke beveiliger gewond, maar zij hoefde niet te worden opgenomen.