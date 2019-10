Een 47-jarige medewerker van een gemeente in Duitsland die op een veldje met vuurwerk mollen te lijf ging, is daarbij zwaargewond geraakt en in een ziekenhuis beland. De man gebruikte rotjes die hij in de hopen stopte en aanstak.

Hij ging daarbij op een van de hopen staan, aldus Duitse media. Bij de explosie die volgde liep hij letsel aan een voet en aan zijn ogen op. Het arbeidsongeval was in de plaats Sulza in de deelstaat Thüringen.