Een zestigjarige man is in een winkelstraat in een voorstad van Parijs om het leven gekomen toen een 27-jarige moeder en haar tweejarig dochtertje bovenop hem terechtkwamen.

De moeder was vermoedelijke met haar kind in de armen uit het raam van haar woning op de achtste verdieping van een pand in Pantin gesprongen. Beiden raakten zwaargewond. Voor hun leven wordt gevreesd.