Man geëxecuteerd voor moord op agent in 1997

In de Amerikaanse staat Alabama is de 40-jarige Torrey McNabb ter dood gebracht. Hij kreeg de doodstraf voor het in 1997 vermoorden van een politieman die in zijn wagen zat. Een getuige verklaarde destijds dat McNabb de agent in koelen bloede doodschoot.

De terdoodveroordeelde toonde weinig berouw voor zijn daad. In zijn laatste woorden vroeg hij zijn moeder en zuster hem diep in de ogen te kijken, „zodat jullie kunnen zien dat er geen tranen zijn”.

De gouverneur van de staat Alabama Kay Ivey had de executie kunnen tegenhouden, maar kende geen pardon: „McNabb koos ervoor om de agent te vermoorden alleen maar omdat deze hem aansprak. Rechtbanken op alle niveau’s hebben de doodstraf gehandhaafd.”