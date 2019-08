Man doodt vier patiënten met infuusstandaard

Een 38-jarige man heeft zondag in de Roemeense gemeente Săpoca vier mensen gedood in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat deed hij met een infuusstandaard. Ook verwondde hij er negen, van wie er twee in coma liggen. De slachtoffers zijn allemaal patiënten.

Het is nog onduidelijk waarom de man, die zelf was opgenomen in het ziekenhuis, het had gemunt op zijn medepatiënten. „Alles gebeurde in minder dan een minuut tijd”, zei ziekenhuisdirectrice Viorica Mihalascu tegenover een Roemeense tv-zender. „De man is opgenomen op een normaal surveillanceniveau.” Ook zei ze dat er geen reden was om te denken dat de man zo’n misdaad zou plegen.