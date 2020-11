Man die op vrouwen inreed in Toronto pleit ontoerekeningsvatbaar

Alek Minassian, de Canadese man die uit vrouwenhaat in april 2018 met een busje op voetgangers in Toronto inreed en tien van hen doodde, stelt dat hij niet toerekeningsvatbaar is vanwege geestesziekte. Minassian staat vanaf dinsdag terecht op verdenking van tien gevallen van moord met voorbedachten rade en zestien pogingen tot moord.

De aanslag door Minassian kostte acht vrouwen en twee mannen tussen de 22 en 94 jaar oud het leven. Ook vielen er tal van zwaargewonden. "Ik pleit dat ik niet toerekeningsvatbaar ben met betrekking tot alle aanklachten", zei de 28-jarige dader dinsdag tegen de rechter. De strafzaak vindt plaats via een videoverbinding vanwege de corona-epidemie.

Cathy Riddell (67), die door Minassian van achteren werd geraakt en 4,5 meter verderop terechtkwam, vertelde verslaggevers dat ze zich "nerveus maar optimistisch" voelde. In de rechtszitting vertelde Riddell dat zij het busje niet hoorde aankomen terwijl die over de stoeprand reed. Ook herinnert Riddell niet meer dat ze werd geraakt.

Nabestaanden betreurden dat Minassian hen niet kon zien via de videoverbinding, zoals normaliter wel gebruikelijk is in de rechtszaal. "Ik wil dat hij de pijn op hun gezichten ziet terwijl zij in de rechtszaal zitten en naar hem kijken", zei Elwood Delaney, wiens grootmoeder in de aanval werd gedood.

Verwacht wordt dat de zaak vier weken in beslag neemt. Minassian zal door een rechter worden gehoord, zonder jury. Omdat hij al schuld heeft bekend aan de meervoudige moord, zal de strafzaak voornamelijk gericht zijn op Minassians gemoedstoestand en toerekeningsvatbaarheid ten tijde van de aanval. Zijn moeder stelt dat hij lijdt aan het syndroom van Asperger, een vorm van autisme die zich kenmerkt door gebrekkige sociale interactie en communicatie. Psychiaters zullen ook getuigen in de rechtszaak.

Tijdens het verhoor na de moorden, vertelde Minassian dat hij tot zijn daad werd gedreven door zijn haat voor vrouwen. Hij zei deel uit te maken van een groep mannen op het internet die zich incels (onvrijwillig celibatair) noemen. Mannen in die groepen stoken elkaar uit seksuele frustratie op met vrouwenhaat. Vlak voor de aanval plaatste Minassian een bericht op zijn Facebook-pagina met de tekst "de incel-opstand is begonnen". Daarmee verwees hij naar de Amerikaanse massamoordenaar Elliot Rodger, die in 2014 een soortgelijke aanval uitvoerde in Californië.

Uit onderzoek zou blijken dat de meeste mannen die deelnemen aan zulke online-groepen, twintigers met psychische problemen zijn. "Meer dan andere extremistische groepen, is de incel-gemeenschap een product van het internet", aldus een deskundige die niet bij naam genoemd wil worden.