Man die op voetgangers inreed aangeklaagd

Een 34-jarige man die inreed op een groep voetgangers in de VS is aangeklaagd voor acht pogingen tot moord, aldus Amerikaanse media. De politie heeft verklaard dat de man met opzet inreed op de voetgangers maar dat zijn motief onduidelijk is.

Isaiah J. Peoples stuurde zijn Toyota Corolla zonder te remmen richting de voetgangers in de plaats Sunnyvale in Californië. Hij raakte er zeven waarna hij tegen een boom tot stilstand kwam. Door het incident raakten bij elkaar acht mensen gewond, onder wie drie minderjarigen. Een meisje van 13 raakte het zwaarst gewond en werd in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen.

De moeder van de verdachte heeft gezegd dat het incident mogelijk iets te maken heeft met de posttraumatische stressstoornis die haar zoon opliep toen hij voor het Amerikaanse leger diende in Irak.