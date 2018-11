Man die Macron wil zien, dreigt met explosie

Een man in een geel hesje dreigt een granaat tot ontploffing te brengen in de West-Franse stad Angers als hij president Emmanuel Macron niet te spreken krijgt. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner meldde dat de man bij een benzinestation een voorwerp had laten zien dat op een granaat leek.

Castaner zei dat medewerkers van de explosievenopruimingsdienst en veiligheidsmedewerkers naar de plek gedirigeerd waar de man zich ophoudt. Volgens de zender BFMTV staat hij op een parkeerplaats van een winkelcentrum in Angers. De man zou bij de politie bekend zijn door de handel in verdovende middelen.

Het is niet bekend of de man hoort bij de in ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) gestoken betogers die deze week blokkades opwierpen uit protest tegen de forse verhoging van brandstofprijzen en het verlies aan koopkracht. De actievoerders hebben aangekondigd dat ze zaterdag in Parijs opnieuw gaan betogen.