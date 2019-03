Man die Eichmann liet oppakken overleden

Rafi Eitan, de man die ervoor zorgde dat nazi-kopstuk Adolf Eichmann in Argentinië werd opgespoord en in 1960 werd opgepakt, is overleden. De voormalig spion van de Israëlische geheime dienst Mossad is 92 jaar oud geworden.

,,Hij was een van de helden van de Israëlische geheime dienst en heeft een belangrijke rol gespeeld in de veiligheid van ons land", zei premier Benjamin Netanyahu. Volgens een officiële verklaring van de Israëlische inlichtingendiensten was hij betrokken bij honderden geheime operaties en mede-oprichter van Shin Beth, een speciale afdeling binnen de Mossad die zich bezighield met contraspionage en binnenlandse veiligheid.

Hij kreeg eind jaren vijftig de leiding bij de operatie om Eichmann op te sporen en uit Argentinië te halen. Eichmann werd in 1962 in Israël berecht en ter dood veroordeeld door ophanging.