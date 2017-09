Man die bevel politie negeert blijkt doof

Een dove man die een bevel van een agent niet kon horen en dus negeerde, is doodgeschoten. Buren van de man in de Amerikaanse stad Oklahoma City waren te laat om uitkomst te bieden.

Het 35-jarige slachtoffer had een metalen pijp van 60 centimeter in zijn hand, waarmee hij op de veranda van zijn huis zat. De man negeerde het bevel van een agent de buis neer te leggen. Een toegesnelde collega van de politieman schoot de man daarop neer.

Het is niet duidelijk of de politiemensen de buis voor de loop van een geweer aanzagen. Ze waren in de buurt voor een onderzoek.