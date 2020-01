Man dagenlang vast in Duitse put

Duits spoorwegpersoneel heeft een man ontdekt die al vier dagen vastzat in een put. Het 56-jarige slachtoffer kon na een valpartij bij Regensburg (Beieren) niet op eigen kracht uit het vier meter diepe gat komen, bericht de Süddeutsche Zeitung vrijdag.

De man riep dagenlang tevergeefs om hulp, tot hij uiteindelijk werd opgemerkt. Hij was uitgedroogd, maar verder niet ernstig gewond. De politie meldt dat het slachtoffer na enkele uren het ziekenhuis weer kon verlaten. Het is nog onduidelijk waarom de put van 80 bij 80 centimeter op een spoorterrein niet was afgesloten.