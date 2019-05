Man biedt pandjesbaas baby aan

Een man in Florida heeft voor consternatie gezorgd door een lommerd binnen te stappen, zijn baby in een kinderstoeltje op de toonbank te zetten en te vragen wat hij voor de kleine kon krijgen. „Dit heb ik in de aanbieding. Hij is nog vrijwel nieuw, zeven en een halve maand oud, wat denk je dat-ie waard is?”

De medewerker van de ‘pawn shop’ in Sarasota noemde geen prijs, werkte de aanbieder de deur uit en belde, omdat de verkoper serieus op hem overkwam, de politie. Toen de 43-jarige alleenstaande vader was opgespoord, kwam de aap uit de mouw. Het was een grap die werd gefilmd en via internet de wereld had moeten overgaan omwille van de gulle lach.

Een neef had de man op het idee gebracht een ‘silly video’ te posten op Snapchat. Hij had verwacht dat de pandjesbaas de humor er wel van zou inzien en zou reageren in de trant van ‘Oh, als het mijn zoon was zou ik er wel 10 mille voor over hebben’. De onbegrepen grappenmaker bood zijn excuses aan voor zijn onnadenkendheid. Die zal waarschijnlijk geen gevolgen voor hem hebben. Baby Caden heeft weinig meegekregen van de ophef en maakt het prima.