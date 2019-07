Man bezwijkt in mascottepak aan Japanse hitte

Een 28-jarige man is tijdens hitte in Japan bezweken toen hij in een attractiepark in de stad Hirakata danspassen oefende gekleed in een mascottepak. Na de training met collega’s verloor hij het bewustzijn en werd hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed.

Volgens Japanse media woog het pak van een sprookjesfiguur ongeveer 15 kilo. Op het moment dat de man de danspassen oefende was het bijna 29 graden Celsius. Het park schort vanwege het incident het gebruik van mascottepakken op.

Japan gaat dezer dagen gebukt onder een hittegolf die al aan elf mensen het leven het gekost, onder wie de man in het park. Meer dan 5000 mensen kwamen met klachten in het ziekenhuis terecht.