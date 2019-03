Man bestormt auto koning bij bezoek paus

Tijdens het bezoek van paus Franciscus aan Marokko is een man tegengehouden die hard kwam aflopen op de auto waarin de Marokkaanse koning Mohammed zat. Op televisiebeelden is te zien hoe veiligheidsmensen de man weten te overmeesteren terwijl hij nog op slechts enkele meters afstand van het koninklijk voertuig is.

Het is nog niet duidelijk wat de man van plan was en op wie zijn actie gericht was. De koning stond zwaaiend naar het publiek in een open wagen en had niet in de gaten dat iemand op zijn auto afgelopen kwam.

De paus en de koning riepen zaterdag samen op om Jeruzalem te behouden als multi-religieuze stad die toegankelijk moet zijn voor gelovigen van alle religies. In een gezamenlijke verklaring zeiden beiden „diep bezorgd” te zijn over de „spirituele betekenis van de stad en haar speciale roeping als stad van vrede”.

Sinds de Amerikaanse president Donald Trump besloot om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, hebben de paus, andere christelijke leiders en moslimstaatshoofden hun bezorgdheid over de stad geuit.