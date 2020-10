Man bespuit mensen die geen afstand houden met pepperspray

De politie heeft in de Duitse stad Aken, aan de grens met Zuid-Limburg, een 71-jarige man opgepakt die mensen met pepperspray in het gezicht spoot. Naar eigen zeggen deed hij dat om voldoende afstand te kunnen bewaren in verband met de coronavoorschriften. Dat maakte de Duitse politie maandag bekend.

Volgens de politie in Aken bespoot de bejaarde afgelopen zaterdag eerst een groep joggers onaangekondigd om vervolgens twee passerende fietsers pardoes in het gelaat te spuiten. De 51-jarige man en zijn 49-jarige vrouw konden ondanks tranende ogen nog zonder brokken te maken van hun fietsen stappen en de politie bellen. Een patrouille van de Duitse politie sprak de bejaarde vervolgens op zijn gedrag aan. Naar eigen zeggen had de man geen andere keus. Alleen zo kon hij passanten op „corona-afstand” houden. Noodweer of niet, de Duitse justitie is een strafrechtelijk onderzoek naar de man begonnen.

Waar de tranende joggers gebleven zijn, kon de politie niet meer achterhalen.