Man beledigt moslims bij bloedbadmoskee

De politie in het Nieuw-Zeelandse Christchurch is op zoek naar een man die allerlei verwensingen slingerde naar het hoofd van gelovigen bij een van de twee moskeeën waar vorige maand een bloedbad werd aangericht. De blanke man had een T-shirt aan met de naam Trump op de achterkant.

Hij beledigde gelovigen bij de al-Noor-moskee. Daarna wandelde hij richting de stad. Volgens de politie reageerde de geloofsgemeenschap geschokt op het incident. De politie neemt het incident „erg serieus” aldus Nieuw-Zeelandse media.

De 28-jarige rechts-extremist Brent Tarrant schoot op 15 maart op mensen die in twee moskeeën aan het vrijdaggebed deelnamen. Daardoor kwamen vijftig mensen om. Hij gebruikte semi-automatische wapens waarvoor hij een vergunning had. Hij is aangeklaagd voor vijftig moorden en voor 39 pogingen tot moord.