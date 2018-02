Man belaagt met zwaard mensen in kerk

Een man met een zwaard heeft zondag tijdens een kerkdienst in Sleman in de Indonesische provincie Yogyakarta vier mensen verwond. Een van de gewonden is een Duitse geestelijke.

De politie zei dat de man in razernij de kerk binnenstormde en de gelovigen beschimpte die dicht bij de ingang zaten. Daarna rende hij met zijn zwaard naar het altaar en viel daar de Duitse geestelijke aan. Hij verwondde nog drie andere mensen, onder wie een politieman.

Andere agenten losten een waarschuwingsschot. De man met het zwaard reageerde daar niet op. Daarom schoot de politie hem in de maag. De man is naar een ziekenhuis overgebracht.

The Jakarta Post meldde dat het vermoedelijk om een student gaat. Over zijn motief kon de politie niets zeggen.