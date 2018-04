Man bekent aansteken fatale brand Chinese bar

Een 32-jarige man heeft bekend dat hij de brand heeft gesticht in een karaokebar in de Zuid-Chinese stad Qingyuan waardoor dinsdag zeker achttien mensen omkwamen en vijf gewond raakten. Volgens Chinese media deed de man dat in beschonken toestand na een ruzie.

Voordat hij het gebouw van drie verdiepingen in brand stak, zou de man met een motorfiets de enige toegang hebben geblokkeerd. Hij zou ook zelf brandwonden hebben opgelopen.

Op een video op internet is de arrestatie van de man te zien. Hij zegt daarin de brand te hebben aangestoken na een ruzie.

In februari kwamen in Qingyuan ook al negen mensen om het leven bij een brand in een vuilverwerkingsbedrijf. Die brand werd vermoedelijk veroorzaakt door vuurwerk. Een brand in Beijing eiste november vorig jaar negentien levens.