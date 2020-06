Man begint te schieten bij bar in Texas: acht gewonden

Een gewapende man heeft het vuur geopend bij een bar in het Amerikaanse San Antonio (Texas). Zeker acht mensen raakten gewond.

De dader behoorde volgens de politie tot een groep mensen die rond middernacht was geweigerd bij de kroeg. De man pakte vervolgens een geweer uit een voertuig en begon op mensen te schieten. Hij sloeg vervolgens op de vlucht.

De politie zegt dat vijf vrouwen en drie mannen gewond raakten. Zij liggen in stabiele toestand in lokale ziekenhuizen. De identiteit van de dader en slachtoffers is nog onbekend.

De Verenigde Staten zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door bloedige schietpartijen. Zo vielen vorig jaar meer dan 20 doden bij een filiaal van Walmart in El Paso (Texas).