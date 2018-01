Man aangehouden die zich in hoofd schoot

Een Australiër die zichzelf per ongeluk in het hoofd had geschoten, is aangehouden in verband met een andere schietpartij.

Luke Morin verloor vorig jaar een oog, een deel van zijn hersenen en een stuk van zijn schedel toen hij zich per ongeluk door het hoofd schoot. Hij overleefde het incident, maar uit politieonderzoek bleek dat het pistool ook bij een eerdere schietpartij was gebruikt. Toen Morin vorige week uit het ziekenhuis werd ontslagen is hij aangehouden, meldt de Australische krant The Age.

De man moest via een videolink donderdag voor de rechter komen omdat hij een man in een auto in beide benen zou hebben geschoten, waarna een schietpartij tussen vrienden van het slachtoffer en Morin volgde.