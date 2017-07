Man (93) slaat over de kop en rijdt verder

Een 93-jarige Duitse automobilist is woensdag op de rijksweg in Thüringen over de kop geslagen en daarna gewoon verder gereden. Op een parkeerplaats niet ver van de ongevalsplek in Altenburger Land was hij uiteindelijk gestopt, zei de politie in Gera.

De bejaarde is naar een ziekenhuis gebracht, maar hij bleek niet ernstig gewond. Hoe het tot het ongeluk kwam, was niet helemaal duidelijk. De bestuurder was in elk geval van de weg geraakt en met zijn auto tegen een vangrail gebotst. Daarna sloeg de auto over de kop en kwam weer op zijn wielen terecht.