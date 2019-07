Man (83) verongelukt in Oostenrijks bergdal

Een 83-jarige Duitser is in Oostenrijk omgekomen door een val in een 200 meter diep ravijn. Het ongeluk gebeurde in het Brandnertal, in de deelstaat Vorarlberg. Het slachtoffer kwam volgens de politie uit de Beierse plaats Lindau.

De man maakte deel uit van een groep wandelaars, maar splitste zich af van de groep en ging zijn eigen weg. Toen de man niet terugkeerde op de afgesproken ontmoetingsplaats, waarschuwden de andere wandelaars de politie. De Duitser werd uiteindelijk dood gevonden in het ravijn. Het is onduidelijk hoe hij heeft kunnen vallen.