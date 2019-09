Malversaties bij controle viaducten Italië

De Italiaanse politie heeft drie medewerkers van een snelwegbedrijf onder huisarrest geplaatst in een onderzoek naar veiligheid van viaducten. Aanleiding voor dat onderzoek is het instorten van een viaduct bij Genua in augustus vorig jaar waardoor 43 mensen omkwamen.

Het gaat om drie medewerkers van het bedrijf Autostrade per l’Italia en onderhoudsbedrijf SPEA Engineering. De politie verklaarde bewijs te hebben dat veiligheidsrapporten van diverse viaducten waren vervalst en informatie was weggelaten om verdere inspecties van de overheid te voorkomen.

In het onderzoek naar de ramp bij Genua worden de gangen van ongeveer zeventig mensen nagegaan.