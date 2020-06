Maltezers krijgen vouchers om toeristensector te stutten

Inwoners van Malta krijgen van de overheid vouchers ter waarde van 100 euro om te spenderen in de horeca. De regering van de kleinste lidstaat van de Europese Unie wil daarmee de toerismesector ondersteunen, omdat die normaal gesproken goed is voor een kwart van het landelijk inkomen.

Vluchten naar een aantal landen worden op 1 juli hervat, maar nog niet naar landen als Groot-Brittannië en Italië, waar normaal gesproken veel toeristen vandaan komen voor de eilanden in de Middellandse Zee.

Premier Robert Abela van Malta heeft de toeristische sector toegezegd de personeelskosten deels over te nemen met een basisinkomen van 800 euro per maand, om ervoor te zorgen dat hotels en restaurants hun personeel niet ontslaan. Iedere Maltezer krijgt vijf vouchers van 20 euro, waarvan er vier moeten worden gebruikt in hotels of restaurants.

Met een hulppakket van in totaal 900 miljoen euro komt Abela ook het bedrijfsleven tegemoet. Die hoeven onder meer drie maanden lang maar de helft van hun energiekosten te betalen, huurkosten worden deels vergoed en brandstof wordt goedkoper. Voor het hulppakket gaat Malta in eigen land land lenen, omdat het spaartegoed in het land in de eerste helft van dit jaar enorm is toegenomen. „Mensen hebben niet uitgegeven maar juist gespaard, en dat geld moet worden gebruikt”, zei Abela.

In Malta zijn zeshonderd mensen besmet geraakt met het coronavirus en negen mensen zijn overleden. Het land telt nu nog maar 25 besmette mensen.