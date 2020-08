Maltese politie ondervraagt oud-premier over moord op journaliste

De omstreden Maltese oud-premier Joseph Muscat is vrijdagmiddag door de politie ondervraagd in verband met de zaak rond de moord op onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia in 2017. Onderwerp van het verhoor was de verklaring van het vermoedelijke brein achter de moord, de zakenman Yorgen Fenech.

Muscat stapte eerder dit jaar op nadat bekend werd dat hij bevriend was met Fenech en dure giften van de zakenman had ontvangen. De zakenman, die betrokkenheid bij de moord ontkent, zit vast in afwachting van zijn strafzaak.

De oud-premier was vrijdagmiddag ongeveer een uur lang op het politiehoofdkantoor bij de Maltese hoofdstad Valletta. Eenmaal buiten vertelde Muscat aan journalisten dat hij was ondervraagd over de verklaring van Fenech.

„Ik heb al hun vragen beantwoord en de politie bevestigde nogmaals dat ik niet als verdachte word beschouwd”, aldus Muscat. De politie deed daarover geen verdere mededelingen.

Caruana Galizia werd in oktober 2017 met een autobom om het leven gebracht. Drie mannen die zijn aangeklaagd voor het tot ontploffing brengen van de bom zitten vast in afwachting van hun strafzaak. Fenech, een van de meest vooraanstaande zakenlieden van Malta, werd in november opgepakt.

Fenech had ook banden met Muscats stafchef Keith Schembri. Lokale media meldden dat Fenech de recherche heeft verteld dat Muscat hem had gevraagd of de stafchef voorkwam in opnames die door kroongetuige Melvin Theuma waren gemaakt. De kroongetuige claimt dat hij tussenpersoon was in het moordcomplot.

Fenech zou Muscat daarop hebben geantwoord dat hij zijn best zou doen Schembri te beschermen. Muscat ontkent de gang van zaken in de berichtgeving.

De toenmalige premier maakte direct na de tenlastelegging tegen Fenech bekend dat hij zou opstappen. Dat deed hij in januari.