Malta staakt vliegverkeer om coronavirus

Malta gaat vanaf zaterdag passagiersvluchten weren om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Vliegtuigen die vracht vervoeren of worden ingezet om mensen te repatriëren mogen nog wel landen.

Op Malta, een kleine EU-lidstaat in de Middellandse Zee, zijn tot dusver 38 coronabesmettingen vastgesteld. Het gaat in vrijwel alle gevallen om mensen die het virus opliepen in het buitenland.

De onrust rond het virus en de reisbeperkingen kunnen grote gevolgen hebben voor de Maltese economie. Toerisme is goed voor een kwart van het bruto binnenlandse product van de eilandenstaat.