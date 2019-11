Malta pakt zakenman in moordzaak journaliste

De politie in Malta heeft een zakenman gearresteerd in het onderzoek naar de moord op de journalist Daphne Caruana Galizia. Het gaat om Yorgen Fenech, die werd tegengehouden toen hij op zijn jacht Malta wilde verlaten.

De arrestatie komt kort nadat de Maltese autoriteiten een doorbraak in het onderzoek meldden met de arrestatie van een man die als tussenpersoon zou hebben gefungeerd bij de moord. Volgens Maltese media heeft deze man verklaard dat hij informatie over het brein achter de moord zou geven.

Fenech is eigenaar van een in Dubai gevestigde onderneming en is ook directeur van een bedrijf dat de nieuwe energiecentrale op het eiland exploiteert. Volgens Maltese media was hij een van de personen waar de journaliste Galizia onderzoek naar deed.

Onderzoeksjournaliste Galizia hield een blog bij over corruptie in de eilandenstaat. Een autobom maakte in 2017 een einde aan haar leven.