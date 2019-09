Malta neemt 90 geredde migranten op

Malta heeft dinsdag toegezegd 90 migranten op te nemen die zijn gered door de Italiaanse kustwacht. De bootvluchtelingen werden opgepikt van een zinkende boot voor de kust van Libië. In eerste instantie weigerde Malta een schip te sturen om de vluchtelingen op te halen.

Malta heeft er herhaaldelijk op aangedrongen om migranten op te vangen bij de dichtstbijzijnde veilige haven. In dit geval was dat die van Lampedusa geweest, een Italiaans eiland in de Middellandse Zee.

Europese ministers van Binnenlandse Zaken komen volgende week bijeen in Malta om de opvang van migranten te bespreken.