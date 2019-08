Malta laat reddingsschip AzG niet tanken

Het schip Ocean Viking van de hulporganisaties SOS Méditerranée en Artsen zonder Grenzen mag van Malta niet tanken. Een woordvoerster van de eerste organisatie zegt dat met de Maltese autoriteiten was afgesproken dat het schip woensdagavond mocht tanken bij een bunkerboot in de territoriale wateren van Malta. Op het laatste moment liet Malta via de radio weten daar toch geen toestemming voor te geven. De organisaties zijn nu op zoek naar een andere oplossing.

Het schip, dat onder Noorse vlag vaart, verliet zondag de haven van Marseille en is op weg naar de Libische kust om daar migranten op zee te redden. Het kan ongeveer tweehonderd mensen herbergen en is het grootste reddingsvaartuig in de Middellandse Zee.

Veel landen weigeren schepen met migranten en vluchtelingen aan boord te laten aanmeren in hun havens. Het reddingsschip Aquarius, dat sinds 2016 door beide organisaties gezamenlijk wordt geëxploiteerd, moest in 2018 na grote druk vanuit Italië zijn activiteiten staken.