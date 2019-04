Malta laat bootvluchtelingen toch toe

Malta heeft een Duitse reddingsorganisatie toestemming gegeven tientallen vluchtelingen aan land te laten brengen die sinds begin deze maand op een reddingsschip op de Middellandse Zee verbleven. De migranten blijven niet op het eiland maar worden verdeeld over Duitsland, Frankrijk, Portugal en Luxemburg, aldus de Maltese regering zaterdag.

Het gaat om 62 vluchtelingen op het schip Alan Kurdi van hulporganisatie Sea-Eye. De bemanning van het schip pikte op 3 april voor de kust van Libië bij elkaar 64 bootvluchtelingen op. Twee vrouwen die er slecht aan toe waren, werden al eerder naar Malta gebracht.

Het schip kreeg geen toestemming om in Italië of Malta aan te meren. Die toestemming is er nu ook nog niet: de migranten worden op een Maltees schip gezet dat hen aan land brengt.