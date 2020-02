Mallorca wil verdwenen stranden snel terug

De toeristenindustrie op Mallorca hoopt dat alles in het werk wordt gesteld de verdwenen stranden aan sommige stukken van de kust te herstellen. De hevige storm Gloria die het eiland van 19 tot 21 januari teisterde, heeft op meerdere plaatsen samen met regens en de zee het strand weggevaagd.

De organisatie ‘Fomento de Turismo’ die het toerisme op Mallorca bevordert, heeft volgens plaatselijke media de autoriteiten gevraagd haast te maken. Het zomerseizoen staat volgens ‘Fomento’ voor de deur en begint over circa acht weken. „Het is een enorme uitdaging, maar niemand mag een andere kant op kijken, want dit probleem is de verantwoordelijkheid van iedereen.” De centrale regering in Madrid zou ook „snel en onbureaucratisch” hulp moeten bieden.

Veel stranden van onder meer Capdepera, Manacor, Pollença, San Lorenzo del Cardezar, San Servera en Santañí zijn weg of overspoeld met algen en troep. De gemeente van 12.000 inwoners Santañí vreest bijvoorbeeld dat de schade van de storm op zijn minst 600.000 euro bedraagt. De plaats is 125 vierkante kilometer groot en telt normaal gesproken twintig stranden.