Malinezen verhongeren in ‘belegerd’ dorp

De Malinese regering zet het leger in om met spoed voedsel en medische voorraden naar de regio Mopti te brengen. Daar overleden zeker zes mensen aan ondervoeding nadat hun dorp door milities was afgesneden van de buitenwereld.

De veiligheidssituatie in Mopti is zo slecht dat dorpen volgens de autoriteiten feitelijk worden belegerd. Het ministerie van Volksgezondheid spreekt in een verklaring over een „bijna permanente aanwezigheid van gewapende groepen” en explosieven op toegangswegen.

Premier Boubou Cissé maakte woensdag bekend dat militairen de plaats Mondoro in Mopti gaan bevoorraden. Hulporganisaties kunnen daar volgens een inwoner van het gebied niet meer komen zonder escorte. „Mondoro is omringd door terroristen. Ze hebben landmijnen op onze wegen gelegd.”