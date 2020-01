Malinese soldaten gedood door aanslag op kamp

Zeker negentien soldaten van het Malinese regeringsleger zijn om het leven gekomen en vijf verwond door een aanval op een legerbasis in het midden van het Afrikaanse land. Dat zegt een legerwoordvoerder.

Wie er achter de aanval, die in de nacht van zaterdag op zondag werd uitgevoerd, zit is nog niet bekend. Maar eerdere aanslagen tegen het leger en burgers in de regio werden opgeëist door jihadisten van Islamitische Staat en Al-Qaeda.

In Mali bevindt zich ook een grote internationale troepenmacht. Het gaat om ruim 13.000 manschappen die meedoen aan VN-vredesmissie Minusma. Daar leverde ook Nederland jarenlang een bijdrage aan. Eerder deze maand raakten zeker twintig mensen in het noorden van Mali gewond door een raketaanval op een basis, waar Malinese en internationale troepen zijn gelegerd.