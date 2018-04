Malinees Al Hassan uitgeleverd aan ICC

Mali heeft Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, die hij zou hebben gepleegd in 2012 en 2013 in Timboektoe.

Al Hassan was daar destijds chef van de islamitische politie. De stad werd toen gecontroleerd door de gewapende milities van Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb en Ansar Eddine.

De veertigjarige Al Hassan is zaterdag in Nederland gearriveerd en in verzekerde bewaring gesteld. Gerechtssecretaris Herman von Hebel heeft de autoriteiten in Mali en in gastland Nederland bedankt voor hun medewerking in deze zaak.