Mali wil veel groter leger tegen jihadisten

Mali wil een veel groter leger op de been brengen om de strijd aan te gaan met jihadisten. Premier Boubou Cissé maakte bekend de komende maanden 10.000 extra manschappen te willen rekruteren.

Cissé zei niet hoeveel geld wordt uitgetrokken voor het uitbreiden van de strijdkrachten. Het leger weigerde ook in detail te treden over hoeveel manschappen momenteel in dienst zijn. De Wereldbank schatte eerder dat het Malinese leger in 2017 zo’n 18.000 man onder de wapenen had.

In het grote Noord-Afrikaanse land opereren allerlei gewapende groepen. Die schuwen ook aanvallen op het leger niet. Er sneuvelden zondag nog zo’n 20 militairen toen een legerkamp werd aangevallen. In november kwamen 24 manschappen om het leven bij een aanval op een patrouille.

Het is al jaren onrustig in Mali. Frankrijk greep in 2013 in toen jihadisten aan een opmars bezig waren. Later volgde een grote VN-vredesmissie, waar ook Nederland jarenlang een bijdrage aan heeft geleverd.