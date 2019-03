Mali pakt verdachten van bloedbad dorp

De autoriteiten in Mali hebben vijf verdachten aangehouden in verband met de massamoord op de bevolking van een dorp waardoor 157 mensen omkwamen. De aanval was op 23 maart in centraal Mali.

Doel was het dorp Ogossagou van het nomadische Fulani-volk. Jagers van het Dogon-volk zouden achter het bloedbad zitten. Er zijn lokale conflicten tussen de twee groepen over het gebruik van land, waarin ook gewapende jihadisten actief zijn. Het ging om een van de grootste aanvallen in de Sahel ooit.

De vijf verdachten zijn meegenomen en zitten vast in de hoofdstad Bamako.