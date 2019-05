Mali krijgt weer een nieuwe regering. Premier Boubou Cissé komt aan het hoofd te staan van een 37-koppige ministersploeg, maakte het kantoor van president Ibrahim Boubacar Keïta bekend.

De voorganger van Cissé en zijn kabinet stapten vorige maand op, zonder daar een reden voor te geven. Dat gebeurde in de nasleep van een moordpartij in het dorp Ogossagou, in de buurt van de grens met Burkina Faso. Er waren in maart zo’n 160 mensen afgeslacht. Dat leidde tot grote verontwaardiging.